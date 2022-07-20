«Я не люблю долго прощаться»: почему Шатунов всегда резко уходил со сцены после последней песни

Музыкант Юрий Шатунов в интервью своему Ютуб-каналу в 2018 году рассказывал, почему всегда резко уходил со сцены после последней песни на концерте.

«Юра, почему вы резко уходите со сцены после последней песни. Несколько раз не успевала вручить вам цветы. Приходилось забирать их домой», - задала вопрос одна из поклонниц.

«Если ответить честно, то я не люблю долго прощаться. Отработал и ушел. А если вы не успели вручить цветы, то подходите в середине концерта и не ждите до конца. Так будет сто процентов, что вы вручите мне цветы», - отвечал на это Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был захоронен на Троекуровском кладбище столицы.