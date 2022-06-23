«Я не была его поклонницей»: Ольга Кормухина – о Викторе Цое

Виктора Цоя нет в живых уже 22 года, но память о нем жива и сильна по сей день. 21 июня ему могло бы исполниться 60 лет, и многие знаменитости посчитали долгом высказаться о лидере группы «Кино».

Певица Ольга Кормухина у себя в Telegram-канале предложила поклонникам послушать песню Цоя «Апрель». И призналась, что эту композицию оценила только совсем недавно.