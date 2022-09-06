«Я не был в Москве, меня не убивали, как я уже прочитал»: Панин опроверг свой приезд в Россию

Как отметил актер, сейчас он занимается восстановлением своего здоровья. Его обкололи сильными препаратами. При этом Панин не стал вдаваться в подробности, что с ним случилось, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Алексей Панин несколько лет назад покинул Россию. Он обосновался в Испании, где купил себе квартиру.