«Я не был в Москве, меня не убивали, как я уже прочитал»: Панин опроверг свой приезд в Россию

Актер Алексей Панин заявил, что не приезжал в Москву, как в последнее время пишут журналисты.
«Я не был в Москве, меня не убивали, как я уже прочитал. Я как жил, так и живу в Испании».
Как отметил актер, сейчас он занимается восстановлением своего здоровья. Его обкололи сильными препаратами. При этом Панин не стал вдаваться в подробности, что с ним случилось, сообщает «СтарХит».
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Напомним, что Алексей Панин несколько лет назад покинул Россию. Он обосновался в Испании, где купил себе квартиру.