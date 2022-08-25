«Я называю это шейной болезнью»: Баринов объяснил, почему Польских нравилась мужчинам

По словам Баринова, никто не понимал, почему именно за этой актрисой повернул голову. «За Галиной Александровной голова повернется и не хочет отворачиваться», - заявил Баринов.

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Напомним, что Галина Польских - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. В этом году ей исполнится 83 года.