«Я называю это шейной болезнью»: Баринов объяснил, почему Польских нравилась мужчинам

Актер Валерий Баринов в документальном фильме «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках» заявил, что ни один мужчина не мог пройти мимо звезды.
«Я снимался с ней, когда она еще была молодая. Я просто знаю, что все мужчины вокруг были в нее влюблены. Вот пройдет десять женщин мимо тебя. И вдруг прошла одна, и ты повернул голову. Я называю это шейной болезнью».
Галина Польских. Фото: кадр из фильма «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках»
По словам Баринова, никто не понимал, почему именно за этой актрисой повернул голову. «За Галиной Александровной голова повернется и не хочет отворачиваться», - заявил Баринов.
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Напомним, что Галина Польских - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. В этом году ей исполнится 83 года.