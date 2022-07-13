«Я бы, наверное, на следующий день постарался уехать»: Валерия и Иосиф Пригожин — о том, что может их заставить покинуть страну

Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, рассказали, почему они не уехали из страны вслед за некоторыми другими артистами. По словам Пригожина:

«У нас, конечно, существуют проблемы. И внутри, и снаружи. Есть с чем спорить, про что говорить. Но если, не дай Бог, что-то случится с президентом, я бы, наверное, на следующий день постарался уехать. Потому что без него все станет непредсказуемо. А уезжать сейчас? Зачем?»

Валерия добавила:

«Мне в обмен на карьеру в Англии предлагали выступить с критикой президента. Я ответила: «У нас прекрасный президент, я его уважаю».

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В то же время, как считает Иосиф Пригожин, у нас в стране еще немало проблем — продюсер назвал главную, по его мнению:

«Коррупцию. Компании, выдающие микрозаймы под бешеные проценты, абсолютно ничего не боятся, выставляя людей из их квартир. Так пострадала моя предыдущая семья с ребенком-инвалидом. Приходишь в полицию, говоришь: «Помогите мне».