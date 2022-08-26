«Я наслаждаюсь жизнью!»: Чехова объяснила, что делает «в Хьюстоне, Далласе и Остине»

По словам Чеховой, у некоторых людей самое важное в жизни — лежать на диване перед телевизором. Она другого склада человек. При этом из России эмигрировать звезда не собирается. Она приедет в родную страну в конце сентября.

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Ранее Чехова рассказывала, что ее сын Соломон находится сейчас в Грузии с отцом Гурамом Баблишвили. С 1 по 25 сентября он будет учиться дистанционно.