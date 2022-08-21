«Я наездилась»: обнародовано заявление Аллы Пугачевой

Вот уже полгода семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина путешествует по миру. Артисты вначале перекочевали из России в Израиль, а потом в Латвию.
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В этих странах Максим Галкин ведет гастрольную деятельность. Далее у юмориста запланированы выступления в Великобритании. Пока неизвестно поддержит ли его в туре Алла Пугачева.
Однако, как пишет «Экспресс газета», ранее Примадонна признавалась, что на самом деле не любит путешествовать. 73-летней звезде уже давно по нраву спокойный быт в кругу семьи в собственном доме.
«Я вообще не люблю ездить. Я за всю жизнь так наездилась, что мне стало доставлять огромное удовольствие сидеть дома. Я наслаждаюсь жизнью, которой у меня никогда не было», - цитирует издание Пугачеву.