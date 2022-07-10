«Я на Юру в суд не подавал»: новыми фактами разборок с Шатуновым поделился Разин

Продюсер Андрей Разин крайне удивился, когда узнал, что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов и композитор Сергей Кузнецов перекладывают на него вину в смерти музыканта. Дескать, он довел артиста бесконечными судами с ним.

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«А в чем тут моя вина? Я на Юру в суд не подавал. Это он вместе с Кудряшовым и Кузнецовым начал со мной судиться из-за авторских прав на старые песни «Ласкового мая» - заявил Разин «Экспресс газете».

По словам Разина, Кузнецов продал ему авторские права еще 30 лет назад, а Шатунов всегда заключал с ним и его партнерами безвозмездные лицензионные договора. «И никаких проблем с исполнением этих песен у него не возникало», - сказал продюсер.

Разин заверил, что также предупреждал Шатунова о том, что суды с ним бесполезны, поскольку его партнеры – американцы, и российские суды все равно не могут отобрать эти права у них. Какой бы вердикт они не вынесли. В итоге, говорит продюсер, музыканту пришлось пахать на адвокатов, проводя концерты чуть ли не каждый день. Это и вымотало сердца музыканта, считает Разин, а вовсе не он.

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