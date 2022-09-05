«Я бы на его месте захлопнул дверь»: Виторган рассказал о непростых отношениях с сыном Даниилом

Как сказал Виторган, наследник сегодня ведет самостоятельную жизнь. «На его плечи ложится огромная ответственность. Наши отношения достойны пристального внимания. Там много есть в чем покопаться. Я проецировал на него беззастенчиво свои вещи и комплекты, свои нереализованности. Требовал, чтобы он их компенсировал», — заявил Виторган.

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Напомним, что Даниил родился у Виторгана от брака с первой женой актрисой Викторией Верберг. От нее у актера также есть дочь Полина.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.