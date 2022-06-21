«Я на даче!»: Татьяна Тарасова опровергла свою госпитализацию

Татьяна Тарасова сейчас хорошо себя чувствует.
Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова. Фото Global Look Press

 

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова опровергла свою госпитализацию. Ранее об этом сообщил ряд СМИ, некоторые из них даже написали, что звезде российского льда якобы даже становится хуже.

На самом деле все в порядке, 75-летняя Татьяна Тарасова спокойно отдыхает. Но в клинике появлялась, как и многие люди в ее возрасте.

«Я сейчас дома на даче! В больницу ходила ранее. Но сейчас я дома», — ответила Тарасова «РИА Новости».

Она поблагодарила журналистов и поклонников, что беспокоятся о ее здоровье.

Источник: РИА Новости

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