«Я на даче решил отлежаться, но мне позвонил Кончаловский»: Филиппенко - о своем состоянии

Как отметил Филиппенко – коронавирус – это серьезно. Кончаловский буквально выгнал его в клинику. Сейчас Филиппенко всем доволен. Врачи уделяет ему повышенное внимание, ставят капельницы и делают массажи, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что несколько дней назад Александр Филиппенко подхватил коронавирус. Он находился в состоянии средней тяжести.