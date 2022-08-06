«Я на даче решил отлежаться, но мне позвонил Кончаловский»: Филиппенко - о своем состоянии

Актер Александр Филиппенко, который оказался в больнице с коронавирусом заявил, что сейчас чувствует себя прекрасно. Он полностью доверяет врачам.
«Сыграли спектакль «Укрощение строптивой» не то 25, не то 26 июля. После этого слег, и Юля Высоцкая тоже как будто бы заболела. Она лечится дома. Я на даче решил отлежаться. Но мне позвонил Кончаловский и говорит: «Что ты тянешь, дурак? Надо ехать в больницу».
Как отметил Филиппенко – коронавирус – это серьезно. Кончаловский буквально выгнал его в клинику. Сейчас Филиппенко всем доволен. Врачи уделяет ему повышенное внимание, ставят капельницы и делают массажи, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что несколько дней назад Александр Филиппенко подхватил коронавирус. Он находился в состоянии средней тяжести.