«Я на 100% уверен»: имя виновного в смерти Бориса Моисеева назвал его брат

Старший брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, назвал имя виновного в смерти певца. Родственник убежден, что в гроб брата отправил его же директор Сергей Горох. И объяснил, почему тому была выгодна кончина артиста.

«Я на 100% уверен, что у Гороха был большой интерес в смерти Бориса, и он сделал все, чтобы это произошло. Он нанял какую-то адвокатшу, которая, считаю, наверняка способствовала всему этому. Оформляли какие-то там завещания липовые», - рассказал Толкач сайту «Пятый канал».

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По мнению Толкача, Горох преследовал корыстную цель – завладеть имуществом Моисеева. И теперь якобы стал хозяином не только квартиры, но и коллекции очень дорогих алмазов и изумрудов. Напомним, Борис Моисеев скончался в 68 лет 27 сентября в Москве.