«Я могу быть и скромной, и покорной»: Агата Муцениеце в наряде «бабушки» удивила поклонников

Агата Муцениеце успела поработать с Александром Робаком, а также вела шоу с Дмитрием Нагиевым. Также она не раз снималась с Павлом Прилучным, с которым была в браке. Но вот уж два года звезда свободна.
За минувшие годы Агата постройнела. Она сменила имидж и стала чаще сниматься в новых проектах. Наряды актрисы также стали более смелыми. При этом она растит двоих детей: Тимофея и Мию. Артистка умело совмещает карьеру и материнство.
На этот раз Муцениеце поделилась кадрами, на которых предстала в силуэтном трикотажном платье по фигуре и шелковом платке. При этом актриса была почти без макияжа. Она сделала шутливую подпись в соцсети.
«Я могу быть и скромной, и покорной, даже тихой, но это не точно», — написала звезда.
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«Бабушка Агата», «Новый бренд шоколадок — Агатушка», «Вот именно такой (скромной, покорной) быть не надо, точно! Советы бабушки Агаты в этом образе заиграют новыми красками!», «О Господи, как будто к Прилучному вернулась! Нет, нет и еще раз нет, такой монашкой ты с ним уже походила, теперь стала женственной и красивой», «Опять укол в сторону Прилучных, когда же Агата перестанет их задевать», — стали писать подписчики.