«Я могу быть и скромной, и покорной»: Агата Муцениеце в наряде «бабушки» удивила поклонников

На этот раз Муцениеце поделилась кадрами, на которых предстала в силуэтном трикотажном платье по фигуре и шелковом платке. При этом актриса была почти без макияжа. Она сделала шутливую подпись в соцсети.

«Я могу быть и скромной, и покорной, даже тихой, но это не точно», — написала звезда.

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