«Я бы могла поймать букет невесты!»: Муцениеце сожалеет, что Прилучный не позвал ее на свадьбу с Брутян

В конце августа общественность была удивлена неожиданным для себя событием. Актерская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян закатили пышную свадьбу, снимками и видео с которой щедро делились с поклонниками.

Наблюдала за происходящим со стороны вместе со всеми и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце.

В беседе с Юлией Меньшовой звезда экрана возмутилась тем, что экс-супруг не пригласил ее на свадьбу.