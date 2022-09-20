«Я бы могла поймать букет невесты!»: Муцениеце сожалеет, что Прилучный не позвал ее на свадьбу с Брутян

В конце августа общественность была удивлена неожиданным для себя событием. Актерская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян закатили пышную свадьбу, снимками и видео с которой щедро делились с поклонниками.
Наблюдала за происходящим со стороны вместе со всеми и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце.
В беседе с Юлией Меньшовой звезда экрана возмутилась тем, что экс-супруг не пригласил ее на свадьбу.
«Я бы могла поймать букет!» — воскликнула Агата Муцениеце.
«Ты бы пошла на свадьбу?» — удивленно переспросила собеседницу Юлия Меньшова.
«Конечно! Прикинь, если бы я поймала букет невесты?!» — подтвердила Агата.
Затем она призналась, что искренне желает Прилучному и Брутян счастья.
«Пожелаем новобрачным счастья, гармонии, любви искренней, верности друг другу, понимания. Я надеюсь, что эта семья будет реально счастлива», — добавила Агата Муцениеце.
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По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»