«Я много раз узнавала об этом в жизни... Но самое главное — выносить!»: Орлова — о попытках родить

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова дала понять, что эта беременность для нее далеко не вторая. У певицы есть взрослый 21-летний сын Артем. Экс-солистка группы «Блестящие» не раз пыталась забеременеть и выносить малыша. Но до этой беременности ей этого не удавалось.

Так, целых два с половиной года поп-дива вместе с мужем-бизнесменом Валерием предпринимала бесплодные попытки зачать малыша. Орлова мечтала подарить возлюбленному ребенку и ей удалось забеременеть. Певица перестала скрывать свое интересное положение, когда ее животик стал слишком заметен окружающим. Орлова прошла уже экватор беременности.

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