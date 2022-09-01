«Я — Михримах! Дочь Хюррем султан»: Пелин Карахан в богатом черном платье с открытой спиной щегольнула на балконе особняка

Пелин Карахан поделилась кадрами видеосъемки в своем микроблоге, щегольнув на балконе особняка в дорогом черном платье с открытой линией плеч. Изюминкой образа стала мерцающая цепь, которая охватывала обнаженную спину актрисы из турецкого сериала «Великолепный век». Поклонники тут же подметили, что «Михримах султан в таком наряде по гарему не ходила», а «Хюррем султан и вовсе упала бы в обморок от такой дочери».

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В турецком сериале актриса получила одну из главных женских ролей. Она предстала в кадре в образе Михримах султан — дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Многие поклонники до сих пор ассоциируют Пелин именно с этим персонажем.