«Я — Махидевран! Весенняя роза султана Сулеймана»: Нур Феттахоглу кардинально сменила имидж, став блондинкой

Нур Феттахоглу ошеломила поклонников неожиданным преображением. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала, сидя на ковре в своей спальне. При этом партнерша Халита Эргенча была облачена в струящийся голубой пеньюар. Однако внимание фанатов привлекло то, что актриса сменила имидж, став блондинкой. До этого Нур перекрасилась в рыженькую, скопировав образ Хюррем султан.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Большую популярность Нур Феттахоглу приобрела после съемок в «Великолепном веке». Она сыграла черкешенку Махидевран султан, подарившую османской империи шехзаде Мустафу. Ну а главной соперницей фаворитки султана Сулеймана стала славянская рабыня Роксолана, которая получила имя Хюррем.
«Я — Махидевран. Весенняя роза султана Сулеймана», — говорила в кадре Нур.
Сама актриса призналась, что, читая сценарий, она удивлялась тому, какие нелепые ошибки совершала ее героиня, в то время как Хюррем вела себя мудрее, подчиняя волю султана своим желаниям и прихотям.
Нур Феттахоглу перекрасилась в блондинку. Фото: личный архив
В обычной жизни Нур Феттахоглу, совсем как Махидевран султан, сама воспитывает ребенка. С мужем Левентом Везироглу она успела развестись. Ее личная жизнь складывается так же непросто, как и у хасеки султана Сулеймана.