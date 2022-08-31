«Я — Махидевран! Весенняя роза султана Сулеймана»: Нур Феттахоглу кардинально сменила имидж, став блондинкой

Нур Феттахоглу ошеломила поклонников неожиданным преображением. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала, сидя на ковре в своей спальне. При этом партнерша Халита Эргенча была облачена в струящийся голубой пеньюар. Однако внимание фанатов привлекло то, что актриса сменила имидж, став блондинкой. До этого Нур перекрасилась в рыженькую, скопировав образ Хюррем султан.

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Большую популярность Нур Феттахоглу приобрела после съемок в «Великолепном веке». Она сыграла черкешенку Махидевран султан, подарившую османской империи шехзаде Мустафу. Ну а главной соперницей фаворитки султана Сулеймана стала славянская рабыня Роксолана, которая получила имя Хюррем.

«Я — Махидевран. Весенняя роза султана Сулеймана», — говорила в кадре Нур.

Сама актриса призналась, что, читая сценарий, она удивлялась тому, какие нелепые ошибки совершала ее героиня, в то время как Хюррем вела себя мудрее, подчиняя волю султана своим желаниям и прихотям.