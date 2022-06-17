«Я люблю юмор»: Гурцкая великодушно ответила оскорбившей ее Собчак                  

Ведущая Ксения Собчак оскорбительно выразилась в адрес певицы Дианы Гурцкой, которую увидела в числе посетителей Петербургского международного экономического форума.

«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды», — написала Собчак в своем телеграме, показав, как артистка прохаживается в темных очках между стендами.

Диана Гурцкая ответила Ксении Собчак очень великодушно, не усмотрев в ее поступке ничего плохого.

«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», — сказала знаменитость эксклюзивно в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль».

Гурцкая подчеркнула, что знает Собчак лично, уважает ее и полагает, что поступок ее нормален. Поклонников попросила не беспокоиться.

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