«Я люблю Украину»: объявившаяся спустя полгода Ани Лорак обозначила свою позицию

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, - на днях объявилась в соцсетях, хотя полгода ее аккаунт был удален. Артистка объявила на русском языке, что намерена выступать с концертами. А вскоре и опубликовала открытое письмо на своем сайте, где обозначила позицию по происходящему.

«Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. Теперь я хочу расставить все точки над «і», высказать, что я действительно чувствую. В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом, моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства», - заявила звезда.

Лорак дала понять, что все это время помогала Украине, но делала это так, чтобы никто не видел: «Никто не вправе мне диктовать, каким образом мне любить и поддерживать свою страну. Свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан я делаю не под треск телекамер, а так, как считаю нужным и достойным».

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Певица заявила, что выступать она по-прежнему будет, причем, ей не важно, кто в зале – для нее в творчестве не существует своих и чужих. Также звезда открестилась от различных политических партий и территориальных образований по ту сторону границы.