«Я люблю кино»: какие фильмы и сериалы смотрел Юрий Шатунов

«Юра, любите ли вы смотреть кино? Есть ли у вас любимый фильм или сериал? Интересно было бы узнать о ваших предпочтениях в кинематографе», - спросила фанатка.

«Конечно, я люблю смотреть кино. Абсолютно. Что касается моих любимых сериалов, то это «Полицейский с Рублевки». Сериал «Гоголь», который я последний посмотрел. И, наверное, один из самых любимых моих сериалов – «Игра престолов». Я думаю, что не только моих, но и многих. И еще фильмы от Marvel. Это что касается фантастики. Сказки, но они добрые. Это здорово», - отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.