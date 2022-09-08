«Я люблю качественную поп-музыку»: Григорьев-Апполонов раскритиковал творчество «Ласкового мая»

По словам Григорьева-Апполонова, «Ласковый май» полюбили за тему сиротства. Музыкальную команду в свое время правильно раскрутили маркетологи. В то же время Рыжий признал, что «Белые розы» — это нетленка, а «Ласковый май» — музыка на все времена, сообщает ural.kp.ru.

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Ранее Григорьев-Апполонов говорил, что «Ласковый май» — голимая попса. Группа стала известной, потому что у них просто не было конкурентов.