«Я люблю качественную поп-музыку»: Григорьев-Апполонов раскритиковал творчество «Ласкового мая»

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов раскритиковал творчество группы «Ласковый май».
«Просто эта музыка не в моем вкусе. Я никогда их не слушал ни в детстве, ни в юности. Никогда. Я люблю качественную поп-музыку и действительно считаю, что группа «Ласковый май» — легендарная, потому что у нее в свое время не было конкурентов».
По словам Григорьева-Апполонова, «Ласковый май» полюбили за тему сиротства. Музыкальную команду в свое время правильно раскрутили маркетологи. В то же время Рыжий признал, что «Белые розы» — это нетленка, а «Ласковый май» — музыка на все времена, сообщает ural.kp.ru.
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Ранее Григорьев-Апполонов говорил, что «Ласковый май» — голимая попса. Группа стала известной, потому что у них просто не было конкурентов.