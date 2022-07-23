«Я люблю есть все»: умел ли Юрий Шатунов готовить

«Умеете ли вы готовить и какое ваше любимое блюдо?», - спрашивали поклонники.

«Готовить я, конечно же, умею. Многие продукты, многие вещи могу готовить по-разному. То, что касается любимого блюда – я не знаю. Я люблю есть все, а особенно то, что приготовил сам», - отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.