«Я люблю есть все»: умел ли Юрий Шатунов готовить

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году отвечал на вопросы своих подписчиков на Ютубе.
«Умеете ли вы готовить и какое ваше любимое блюдо?», - спрашивали поклонники.
«Готовить я, конечно же, умею. Многие продукты, многие вещи могу готовить по-разному. То, что касается любимого блюда – я не знаю. Я люблю есть все, а особенно то, что приготовил сам», - отвечал Юрий Шатунов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.