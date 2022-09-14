«Я Леру в жизни-то не видел»: Андреасян заявил, что не держит зла на Кудрявцеву

Как отметил Андреасян, он не жалеет, что в той ситуации отстаивал свое честное имя. Режиссер разослал через адвоката уведомление всем крупным организациям, чтобы они «пришли в чувство». По его словам, шутка была совсем не смешная.

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Напомним, что скандал случился на конкурсе «Новая волна». Перед одним из номеров звезда канала НТВ произнесла фразу, которая и возмутила режиссера: «Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало». В ответ режиссер назвал Кудрявцеву тварью.