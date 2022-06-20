«Я лентяйка страшная»: телеведущая Жанна Бадоева сделала неожиданное признание

Ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева по просьбе поклонников раскрыла свой главные лайфхаки, которые помогают ей восстановить силы.

Ничего необычного — ограждение от негатива, ранний подъем и прогулки утром, отсутствие спорта, но наличие постоянной физической активности и планов на день.

«Я рано ложусь спать, дыхательная гимнастика и утром обязательно на пробежку (ну это я так называю проходку на 5 км)», — поделилась Жанна Бадоева.

Звезда призналась, что не любит спорт, но обожает активно двигаться. Обычно к семи утра она уже завершает прогулку и присаживается выпить кофе в баре.