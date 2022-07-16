«Я худой, подтянутый»: Соседов ответил Пенкину после слов о недостойном виде

Соседов задался вопросом, а как выглядеть достойно? «Здесь какие-то непонятки. Может, он имел что-то в виду другое? Я худой, подтянутый, простите. В мои годы весить 66 килограммов при росте в 186 сантиметров, извините, это многим на зависть. Недостойно – значит плохо. Непонятно, о чем идет речь. Достойно - растяжимое понятие. Это глупо комментировать, надо расшифровывать», - заявил Соседов.

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Ранее Сергей Пенкин в беседе с Аленой Жигаловой заявил, что Сергею Соседову, чтобы устроить личную жизнь «надо выглядеть достойно».