«Я хочу жить в своей лингвистической системе»: Машков призвал сваливать из страны недовольных

Режиссер Владимир Машков заявил, что все недовольные звезды могут сваливать из страны.
«Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют - это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми».
Как отметил Машков, те, кто покинул родину на чужбине достаточно быстро становятся другими людьми. У них уже через пару лет начинаются другие интонации. Они забывают какие-то вещи, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что у Владимира Машкова крайне напряженные отношения с дочерью. Мария живет в Америке и в Россию возвращаться не собирается.