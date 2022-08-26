«Я хочу жить тут»: Самойлова честно ответила на вопрос про эмиграцию

После переезда Оксаны Самойловой и Джигана в новый дом в Сети появились слухи о том, что пара планирует эмигрировать. Поводом стал тот факт, что пара не купила, а арендовала роскошный особняк.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В итоге поклонники засыпали жену рэпера вопросами о возможном отъезде из России. Она не стала отмалчиваться.

Оксана заверила, что ее семья не планирует перебираться за границу.