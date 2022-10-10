«Я хочу от тебя детей»: Ольга Бузова раскрыла имя известного мужчины, которого мечтает осчастливить наследниками

Поющая телеведущая Ольга Бузова через каких-то три месяца отметит свое 37-летие. К этому возрасту Ольга Бузова не сумела создать крепкую семью и обзавестись наследниками. В глазах патриархального общества это выглядит не очень.

Стараясь соответствовать ему, Ольга Бузова то и дело проговаривается о том, что хотела бы обзавестись детьми.

На этот раз она даже озвучила имя мужчины, которого мечтает осчастливить наследниками. Это популярный исполнитель Jony.