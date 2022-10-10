«Я хочу от тебя детей»: Ольга Бузова раскрыла имя известного мужчины, которого мечтает осчастливить наследниками

Поющая телеведущая Ольга Бузова через каких-то три месяца отметит свое 37-летие. К этому возрасту Ольга Бузова не сумела создать крепкую семью и обзавестись наследниками. В глазах патриархального общества это выглядит не очень.
Стараясь соответствовать ему, Ольга Бузова то и дело проговаривается о том, что хотела бы обзавестись детьми.
На этот раз она даже озвучила имя мужчины, которого мечтает осчастливить наследниками. Это популярный исполнитель Jony.
«Jony, я хочу от тебя детей», — обратилась к 26-летнему певцу пока еще 36-летняя Бузова.
В соцсетях выходкой Ольги Бузовой возмутились и попросили отстать от «мальчонки».
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Напомним, Ольга Бузова и Jony принимали участие во втором сезоне шоу «Маска» на канале НТВ. Бузова довольно быстро покинула проект, а вот Jony, выступавший в маске Крокодила, стал победителем.