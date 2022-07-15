«Я хочу, чтобы вы знали»: Анна Кошмал сделала заявление о новом сезоне сериала «Сваты»

Актриса Анна Кошмал недавно заявила, что отказывается сниматься в российском кино, а также в продолжении «Сватов». А теперь скандальная звезда выступает против начала съемок восьмого сезона популярной семейной комедии, сделавшей ее знаменитой.
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Восьмой сезон создатели решили снимать в этом году. И теперь местом действия будет Россия. Но украинка Кошмал наотрез отказалась сниматься. Сайт solenka.info сообщает, что актриса в принципе выступает против появления восьмого сезона.
«Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала «Сваты» — украинцы. И режиссер этого сериала один — Андрей Яковлев. Он — украинец. Все, что они там себе придумали… Я не знаю», - заявила актриса.