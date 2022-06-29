«Я как выжатый лимон»: вдова Пьера Нарцисса убита горем

За девять дней, которые прошли со дня смерти Пьера Нарцисса, его экс-супруга Валерия Калачева совсем выбилась из сил. Женщина, шокированная трагедией, много времени потратила на организацию церемонии прощания, которая в итоге сорвалась.

«Я как выжатый лимон, меня остается все меньше и меньше. У меня почти пропал голос, пытаюсь восстанавливать его, чтобы сказать речь для зайчишки в четверг, когда, надеюсь, нам дадут с ним попрощаться», — поделилась Валерия с PROZVEZD.

Несмотря на перенос церемонии, Калачева не опустила руки и организовала ее еще раз. Проводить музыканта в последний путь можно будет в Москве 30 июня в одиннадцать часов утра на улице Маршала Тимошенко у дома 25.

Сразу после прощания тело Пьера доставят на самолете в Камерун, где он будет захоронен в семейном склепе.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года, ему было всего 45 лет. Выпускник «Фабрики звезд» страдал от почечной недостаточности и серьезных проблем с сердцем.

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