«Я интересна молодым мужчинам»: Волочкова похвасталась личной жизнью

Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем романе с 21-летним блогером. Экс-прима Большого театра со смехом отнеслась к сплетням. Она не стала опровергать их и призналась, что подобные новости ей только льстят.

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«Многих, кончено, будоражит тот факт, что я в своей форме интересна не только взрослым мужчинам, но и молодым. А мне это льстит», — заявила Анастасия.

Балерина подчеркнула, что довольна своей жизнью и не собирается в ней ничего менять.

«Хотелось бы не выпендриваться, но нет такой возможности. Ну ничего, глумитесь! А я, счастливая, живу как я хочу», — резюмировала артистка.