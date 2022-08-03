«Я их поставил в такую позу»: Панасенков* вспомнил, как унизил комиков из шоу «Что было дальше?»

Публицист Евгений Панасенков* в шоу «Макарена» вспомнил, как выгнал со сцены комиков из проекта «Что было дальше?». По его словам, ему удалось поставить их в сложную ситуацию.

Как отметил Панасенков*, все известные люди — убожество. Он же сам в этом списке оказался совершенно случайно.

«Дальше я их поставил в такую позу, что они — вот это быдлячество — были вынуждены уйти со сцены. И я из этих миллионов просмотров, взял приличную часть. «ЧБД» уже нет, а я — есть», — заметил публицист.

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Напомним, что Панасенков* был на сцене «Что было дальше?» в прошлом году. Ему удалось завершить свой рассказ, несмотря на все попытки комиков ему помешать. В итоге юмористы были вынуждены уйти со сцены.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.