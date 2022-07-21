«Я их не оставил – вывел»: какие татуировки были у Юрия Шатунова

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году отвечал на вопросы своих поклонников на канале в Ютуб.

«Юра, есть ли у вас татуировки?», - задала вопрос одна из поклонниц.

«Настоящих татуировок у меня нет. Рисованные были, когда мы снимали песню «День рождения». Там была татуировка наклеенная. Самых настоящих нет. Они были, но я их не оставил – вывел», - отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.