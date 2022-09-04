«Я бы Гудкова оштрафовал, как минимум»: Худяков – о снисходительности Шамана на свою пародию

На Александра Гудкова председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подал запрос в прокуратуру.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Он полагает, что его пародия «Я узкий» на песню музыканта Шамана (Shaman) «Я русский!» может быть оскорбительной для соотечественников. За это комику может светить крупный штраф или даже лишение свободы на несколько лет (в случае признания вины).

Сам Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов) спокойно отнесся к выходке Гудкова, заявив, что она говорит о его популярности.

А вот политик Роман Худяков вполне солидарен с Артуром Шлыковым и считает, что Александр Гудков должен быть наказан.

«За пародию Александра Гудкова «Я узкий», к которой Ярослав Дронов отнесся снисходительно, я бы Гудкова оштрафовал - как минимум. Речь идет о единении разделённой русской нации – о том, что русский – звучит гордо, и это не повод для шуток сегодня. Совсем», - написал Худяков в своем телеграме.