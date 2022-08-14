«Я грущу»: Ляйсан Утяшева почтила память мамы в день ее рождения

Каждое 14 августа Ляйсан Утяшева встречает со слезами на глазах. В этот день мама прославленной гимнастки должна принимать поздравления и подарки от близких, но 10 лет назад женщина скончалась от внезапного инфаркта.

Ляйсан до сих пор не может смириться с утратой. Жена Павла Воли посвятила родительнице трогательные строчки, в которых не скрыла своих эмоций.

«Пишу это и плачу <…> 10 лет я встречаю этот день без тебя», — начала звезда.

По словам Утяшевой, мама была для нее близким другом и всегда принимала ее такой, какая она есть.

«Я вспоминаю это, как чудо… И да, я ставлю мою маму на пьедестал. И ставила при жизни. Да, я грущу, потому что мои дети уже не узнают мою Зулю. Столько мудрости в ней, азарта, любви к жизни и людям», — заключила гимнастка.

Отметим, что последние годы мама Ляйсан Утяшевой Зульфия была менеджером дочери, к тому же именно она привела Ляйсан в спортивный зал, чтобы девочка начала заниматься гимнастикой.