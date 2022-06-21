«Я говорила - не надо морочить мне голову»: Повереннова - о любви к Руденко, который был младше на 10 лет

В одном из интервью Дарья Повереннова рассекретила подробности бурного романа с актером Анатолием Руденко. Эти отношения стали для звезды экрана глотком свежего воздуха. Руденко, ко всему прочему, был на десять лет моложе своей возлюбленной. Но это парочку совершенно не смущало.

Повереннова переживала болезненное расставание с Валерием Николаевым. Из депрессии ее вывел молодой Руденко.

На тот момент актер крутил роман с Татьяной Арнтгольц. Так что можно сказать, что Дарья увела кавалера у соперницы. Вот что о том романе говорит сама Повереннова.

«Я не знала, свободен он или не свободен. Я была свободна и подумала: «Почему нет?» Я не претендовала ни на какой всерьез. Реально понимала и говорила, что, скорее всего, это ерунда. Десятилетняя разница чувствовалась в том, что он был веселее, шутник прям. Только в этом. Я и сейчас не чувствую себя на свой возраст. Я ему говорила, что не надо морочить мне голову, а он утверждал, что таких серьезных отношений у него никогда не было», — говорила актриса Надежде Стрелец в ее YouTube-шоу.

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