«Я готов встречаться»: Тарасов планирует помириться с Бузовой

Накануне Дмитрий Тарасов решил помириться с Ольгой Бузовой. В планах у футболиста – раскрутка нового проекта, который он создал вместе с T-killah. Спортсмен и артист объединились и представили компанию «Родина медиа».

Фирма будет заниматься популяризацией спорта среди молодежи. Идею уже поддержали Александр Овечкин и Леонид Слуцкий.