«Я готов встречаться»: Тарасов планирует помириться с Бузовой

Накануне Дмитрий Тарасов решил помириться с Ольгой Бузовой. В планах у футболиста – раскрутка нового проекта, который он создал вместе с T-killah. Спортсмен и артист объединились и представили компанию «Родина медиа».
Фирма будет заниматься популяризацией спорта среди молодежи. Идею уже поддержали Александр Овечкин и Леонид Слуцкий.
«Да, действительно я написал Оле. Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду сейчас от нее обратной связи. Какая бы Оля не была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Я считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях», - рассказал Дмитрий Тарасов «Комсомольской правде».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Бузова тем временем недавно вернулась с Кавказа, где проводила свой очередной отпуск.