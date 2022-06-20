«Я ей стараюсь каждую ночь сделать первой брачной»: Стеклов – о молодой жене

Как отметил Владимир Стеклов, он без ума от молодой жены. «Я ей стараюсь каждую ночь сделать первой брачной. Наша дочка такая бандитка. Она пойдет в театр. Я думаю, что в кино. У нее очень много артистичности», — заявил Владимир Стеклов.

Напомним, что четвертой женой Владимира Стеклова является Ирина Дерягина. Она младше звезды на 33 года. Их дочь Арина родилась, когда Владимиру Стеклову было уже 70 лет.

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