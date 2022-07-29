«Я эмоционально переключился на кино»: Матвеев рассказал, при каких условиях вернется в театр

Как отметил актер, пока он «эмоционально переключился на кино». При этом навсегда двери театра он закрывать за собой не намерен, сообщают РИА Новости.

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Напомним, что Максим Матвеев — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Его женой является популярная актриса Елизавета Боярская.