«Я ехал ночным поездом»: Цискаридзе рассказал, чем для него обернулась нечаянная встреча со звездой сериала «Сваты»

«Я ехал ночным поездом, вхожу в вагон, стоит Татьяна Кравченко — замечательная актриса, с которой мы часто встречаемся в поездах. И она говорит: посмотрите, кто с нами едет. И вдруг я вижу этого человека, я видел его первый раз в жизни. Я говорю: «Здравствуйте, хочу вам задать вопрос: почему вы обо мне пишете ложь. И он меня стал оскорблять… безумно, нехорошо. А я же артист, я ответил сразу так, что мало не показалось, развернулся и ушел», — рассказал Николай Цискаридзе.