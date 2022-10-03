«Я ехал ночным поездом»: Цискаридзе рассказал, чем для него обернулась нечаянная встреча со звездой сериала «Сваты»

Ректора Академии балета имени Вагановой и телеведущий Николай Цискаридзе часто подвергается нападкам со стороны артиста Стаса Садальского.
Тот недоволен ведением программы «Сегодня вечером» и каждое воскресенье высказывает свое возмущение Цискаридзе в телеграм-канале.
Однажды они встретились в поезде и поговорили лично. Правда, этому предшествовала встреча Николая Цискаридзе со звездой сериала «Сваты» Татьяной Кравченко.
Татьяна Кравченко. Фото: Global Look Press
«Я ехал ночным поездом, вхожу в вагон, стоит Татьяна Кравченко — замечательная актриса, с которой мы часто встречаемся в поездах. И она говорит: посмотрите, кто с нами едет. И вдруг я вижу этого человека, я видел его первый раз в жизни. Я говорю: «Здравствуйте, хочу вам задать вопрос: почему вы обо мне пишете ложь. И он меня стал оскорблять… безумно, нехорошо. А я же артист, я ответил сразу так, что мало не показалось, развернулся и ушел», — рассказал Николай Цискаридзе.
Утром Татьяна Кравченко принесла ему свои извинения, уточнив, что поговорила со Стасом Садальским. В ответ на вопрос, почему он постоянно травит Цискаридзе, тот ответил, что это дает ему хорошие рейтинги.
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«Когда я увидел близко этого человека, кроме неприятного ощущения и жалости… Человек жалкий - вот что страшно», — объяснил свои чувства к Садальскому Цискаридзе.
По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»