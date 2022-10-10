«Я его вижу пару дней в неделю»: с кем живет внук Маши Шукшиной, которого они признали после ДНК

У Марии Шукшиной есть внук Марк, которого ей подарил сын Макар Касаткин. Мамой мальчика стала несостоявшаяся невестка актрисы Фрейя Зильберт. Поначалу девушка сама воспитывала ребенка, а потом отдала его в семью Шукшиной, сославшись на то, что у нее нет возможности тянуть мальчика.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

С кем сейчас живет маленький правнук Василия Шукшина, оставшись вне опеки мамы? В свежем интервью актриса пояснила, что часто видится с Маркушей. Ее внук живет со своим отцом и его новой женой.

«Я его вижу пару дней в неделю, в основном на выходных. Когда есть возможность, даже сама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять в парке, кататься с горки», — заверила Шукшина.

Напомним, что Фрейя Зильберт настояла на ДНК-тесте, чтобы доказать отцовство Макара Касаткина.

По материалам Dni.ru