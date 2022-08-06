«Я его не осуждаю»: Пресняков объяснил, почему старший сын отдаляется от него и Пугачевой

Как отметил Пресняков, он привел в 12 лет сына на студию. Попросил наследника спеть композицию «Туман». «Он не смог спеть. Я удивлялся: как у таких известных родителей такой неталантливый в плане музыки сын. А в 16 лет Никита, как зафигачил. Он - колоссальный музыкант. Просто выплыло это так. Алла Борисовна круто оценивает его талант», - заявил Владимир Пресняков.

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Напомним, что Никита Пресняков – популярный музыкант. У него есть своя группа.