«Я его не осуждаю»: Пресняков объяснил, почему старший сын отдаляется от него и Пугачевой

Музыкант Владимир Пресняков в программе «Света вокруг света» объяснил, почему его старший сын Никита отдаляется от него и бабушки – певицы Аллы Пугачевой.
«Я хочу, чтобы понял Никита. Ему тяжело. Кругом говорят: «Вот, смотрите, внук Пугачевой. Сын Преснякова». Он в связи с этим закрывается. Хочет доказать, что он сам по себе. Он отдаляется. От родственников, от нас. Я его не осуждаю. Это характер человека. Я бы сделал это своим плюсом. Сказал бы: «Я покажу, кто такой внук Пугачевой и сын Преснякова».
Как отметил Пресняков, он привел в 12 лет сына на студию. Попросил наследника спеть композицию «Туман». «Он не смог спеть. Я удивлялся: как у таких известных родителей такой неталантливый в плане музыки сын. А в 16 лет Никита, как зафигачил. Он - колоссальный музыкант. Просто выплыло это так. Алла Борисовна круто оценивает его талант», - заявил Владимир Пресняков.
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Напомним, что Никита Пресняков – популярный музыкант. У него есть своя группа.