«Я ее люблю!»: Агата Муцениеце раскрыла детали отношений с бывшей свекровью

Как отметила актриса, у них «офигенные отношения».
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске своего влога ответила на вопрос, в каких она сейчас отношениях с Любовью Прилучной, матерью бывшего мужа Павла Прилучного.

«Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю».

Напомним, что у Прилучного и Муцениеце двое общих детей. При этом актриса не возражает, чтобы «мажор» общался с наследниками.

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Заметим, что Прилучный не так давно женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадьбу они сыграли в Подмосковье, где собрались их самые близкие люди.

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