«Я ее люблю!»: Агата Муцениеце раскрыла детали отношений с бывшей свекровью

Напомним, что у Прилучного и Муцениеце двое общих детей. При этом актриса не возражает, чтобы «мажор» общался с наследниками.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Заметим, что Прилучный не так давно женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадьбу они сыграли в Подмосковье, где собрались их самые близкие люди.