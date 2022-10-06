«Я думала, что Винни Пуха придумали в России»: Мила Кунис рассказала, как опозорилась перед Эштоном Кутчером

Голливудская актриса Мила Кунис, переехавшая в США в восьмилетнем возрасте, рассказала о том, что выросла на советских мультиках, а потому и своим детям сумела привить любовь к таким популярным в странах бывшего Союза персонажам как Винни Пух, Чебурашка и остальные.

На этой неделе Мила стала гостьей последнего выпуска подкаста Конана о'Брайана и его Coco Team. Вместе с журналисткой Соной Мовсисян она вспоминала о своих любимых советских мультиках. Говоря о Винни Пухе, она вспомнила связанный с ним конфуз.

«Как-то раз, лет девять назад, я разговаривала с Эштоном, и речь зашла о Винни-Пухе. Я думала, что Винни-Пуха придумали в России, и заявила об этом», - смущенно призналась Мила, вызвав громкий смех у всех присутствовавших в студии.

Муж Милы — актер Эштон Кутчер — знал о том, что медвежонок Винни на самом деле был придуман англичанином Аланом Милном. Теперь и его супруге этот факт известен.

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