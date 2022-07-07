«Я достаточно экономная в расходах»: Бузова озвучила сумму трат в ресторанах

Певица и телеведущая Ольга Бузова в соцсетях ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, сколько звезда тратит в месяц на походы в рестораны.
«Я думаю около 100-150 тысяч рублей в месяц. Когда постоянные съемки, могу вообще не тратить на рестораны. Мне нравятся осознанные походы, встречи с подругами, вкусный ужин с мамой. Я не часто хожу».
Как отметила Ольга Бузова, во многих ресторанах ей делают «комплимент от заведения». «Счет выходит в несколько тысяч. Я достаточно экономная в расходах, но щедрая и очень люблю угощать», - заявила звезда.
Комментарий Ольги Бузовой. Фото: соцсети Ольги Бузовой
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Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых популярных медиаперсон в России. При этом у нее, как большая армия поклонников, так и тех, кто ее люто ненавидит.