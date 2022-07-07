«Я достаточно экономная в расходах»: Бузова озвучила сумму трат в ресторанах

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых популярных медиаперсон в России. При этом у нее, как большая армия поклонников, так и тех, кто ее люто ненавидит.

Смотрите также