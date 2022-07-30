«Я дома практически не жил»: Пьеха рассказал о бесшабашном периоде в жизни

У певца было множество хулиганских увлечений.
Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Певец Стас Пьеха в юности не отличался примерным поведением. Будущая звезда эстрады часто заставлял родных нервничать.

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«Я очень активно самоутверждался, пускал корни. Я дома тогда практически не жил», — вспоминает артист годы до переезда из Санкт-Петербурга в Москву.

По словам Пьехи, вместо спокойного нахождения дома он предпочитал опасные вылазки по крышам, шатания по подвалам и чердакам.  

«Мне дворы подавай, подвалы, чердаки, отделения милиции, крыши питерские. Какое-то все свое, привычное. И тут меня привозят в Москву. Конечно, я был недоволен», — поделился певец в интервью «Мосленте»

Ранее стало известно, что восьмилетний сын Стаса Пьехи попал в больницу. Мальчику провели операцию. Детали хирургического вмешательства раскрыла мама мальчика.

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