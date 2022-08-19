«Я дома делаю кабачковую икру»: Рубальская опровергла слухи о своей госпитализации

Поэтесса Лариса Рубальская в беседе с Teleprogramma.pro опровергла слухи, что угодила в больницу.
«Ничего со мной не случилось. Просто было время и я три часа сдавала анализы в больнице. Все пишут, все говорят. Я дома делаю кабачковую икру. Я просто была в больнице у подруги. Сделала анализы и пришла домой».
Ранее в соцсетях у Ларисы Рубальской появился снимок, намекающий, что она находится в больнице. При этом она не стала вдаваться в подробности, что с ней приключилось.
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Между тем в комментариях поклонники стали строить предположения, что случилось с Рубальской. Некоторые делают вывод, что здоровье поэтессы подкосили диеты, которыми она активно увлекается в последние годы.