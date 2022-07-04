«Я бы десять раз подумал на месте Аллы»: Галкин может подставить Пугачеву, считает Герасимов

Продюсер Алексей Герасимов заявил, что плохо понимает поведение Максима Галкина. По его словам, много лет назад он подставил Михаила Задорнова, внезапно отказавшись от запланированных гастролей с ним.

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Поэтому не ровен час, полагает продюсер, он может подставить и Аллу Пугачеву, свою жену, которая сейчас оказалась в странном положении. Она, напомним, в отличие от своего мужа, не делала никаких резких заявлений.

«Я бы десять раз подумал на месте Аллы. Такие, как Галкин, — своеобразные люди, которые вылезли из ничего», — сказал Герасимов.

Он полагает, что юморист должен молиться на свою жену, ибо без нее никто бы не слышал сейчас про него.

Источник: prozvezd.info

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