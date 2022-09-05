«Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться»: Макаревич* написал «песню иноагента»

Музыкант Андрей Макаревич* в «Телеграме» разместил ролик, в котором высмеял присвоение ему статуса иноагента.
«Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента: ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желания, чтобы тайно выполнять тайное задание».
Далее Макаревич* спел о том, что якобы он с помощью маскировок и обмана «решает задачи». «Я в гитарный чемодан передатчик прячу. Фляга с ядом за спиной — так, подстраховаться. Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться», — заявил певец.
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Напомним, что Андрею Макаревичу* был присвоен на днях статус иноагента. Сам певец отмечал, что, возможно, подаст в суд и будет отстаивать свое честное имя.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.