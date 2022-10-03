«Я честно рассказал это Максу»: Цискаридзе — о том, зачем он на самом деле звонил Галкину* после первого эфира «Сегодня вечером»

Николай Цискаридзе объяснил поступок, который он совершил, начиная карьеру на Первом канале.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе стал гостем YouTube-шоу Юлии Меньшовой «Сама Меньшова».

Беседу со своим визави Юлия Меньшова начала с вопросов о главном — о работе Цискаридзе в качестве ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Юлия Меньшова напомнила, что после первого же эфира Николай Цискаридзе написал Максиму Галкину*, экс-ведущему программы. Меньшову интересовало, был ли это жест порядочности или же за этим стояло что-то другое.

Николай Цискаридзе и Юлия Меньшова. Фото: кадр YouTube-шоу «Сама Меньшова»

Николай Цискаридзе отметил, что у него было несколько причин выйти на связь с Максимом Галкиным*

«Ну, во-первых, я очень люблю Макса. Я написал ему тогда еще, что независимо от того, у кого какое мнение, надеюсь, ты понимаешь, что я есть всегда в твоей жизни, я тебя люблю и уважаю. И мы очень много лет дружим.

Второй момент. Когда была чудовищная травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». Для меня этот поступок очень важен. И я его никогда в жизни не забуду.

В-третьих, раз я на это решился... Юля, понимаете, если бы меня попросила не съемочная группа, а кто-то другой, я бы по-другому, может быть, и среагировал. Мне позвонила редактор — девочка, с которой мы дружим много лет. И сказала, что это просьба съемочной группы. Я так честно описал это Максу», — сказал Николай Цискаридзе.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  