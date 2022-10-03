«Я честно рассказал это Максу»: Цискаридзе — о том, зачем он на самом деле звонил Галкину* после первого эфира «Сегодня вечером»

Николай Цискаридзе отметил, что у него было несколько причин выйти на связь с Максимом Галкиным*.

«Ну, во-первых, я очень люблю Макса. Я написал ему тогда еще, что независимо от того, у кого какое мнение, надеюсь, ты понимаешь, что я есть всегда в твоей жизни, я тебя люблю и уважаю. И мы очень много лет дружим.

Второй момент. Когда была чудовищная травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». Для меня этот поступок очень важен. И я его никогда в жизни не забуду.

В-третьих, раз я на это решился... Юля, понимаете, если бы меня попросила не съемочная группа, а кто-то другой, я бы по-другому, может быть, и среагировал. Мне позвонила редактор — девочка, с которой мы дружим много лет. И сказала, что это просьба съемочной группы. Я так честно описал это Максу», — сказал Николай Цискаридзе.